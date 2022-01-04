ANO_TM_Atmosfera

АНО Творческая Мастерская "Атмосфера"
Слово – лучшее из оружий
Ни молчать не бойся, ни спорить
Оно может проникнуть в душу
Оно может сломить твою волю
Оно может пронзить твоё сердце
Даже не поцарапав кожу
И поможет тебе согреться
Пригласит тебя путь продолжить
Слово может ударить больно
Разорвать на куски в мгновение
Слово силы и слово воли
Вмиг поднимет тебя с коленей
Обращайся с этим оружием
Очень бережно и осторожно
Не бросайся словами ненужными
Слова добрые сей, где возможно
Все, кто силой слова одарен
Помнят пусть навсегда и крепко
Слово бьёт сквозь преграды и дали
Поражая все цели метко
Совершенствуйся во владении
И прицел в чистоте держи
Черпай в истине вдохновение
Словом правде всегда служи
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