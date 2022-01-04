ANO_TM_Atmosfera

АНО Творческая Мастерская "Атмосфера"

Слово – лучшее из оружий

Ни молчать не бойся, ни спорить

Оно может проникнуть в душу

Оно может сломить твою волю

Оно может пронзить твоё сердце

Даже не поцарапав кожу

И поможет тебе согреться

Пригласит тебя путь продолжить

Слово может ударить больно

Разорвать на куски в мгновение

Слово силы и слово воли

Вмиг поднимет тебя с коленей

Обращайся с этим оружием

Очень бережно и осторожно

Не бросайся словами ненужными

Слова добрые сей, где возможно

Все, кто силой слова одарен

Помнят пусть навсегда и крепко

Слово бьёт сквозь преграды и дали

Поражая все цели метко

Совершенствуйся во владении

И прицел в чистоте держи

Черпай в истине вдохновение

Словом правде всегда служи