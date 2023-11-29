Здравствуйте, рада видеть вас на своем профиле! 🙂
Я создаю уникальные и удобные сайты, которые удовлетворяют потребности пользователей и решают бизнес-цели, а также создаю сайты на Tilda "под ключ".
- создавая дизайн сайта, я провожу анализ целевой аудитории и анализ конкурентов;
- продумываю продающую структуру сайта;
- слежу за трендами и делаю основной упор на современный и удобный дизайн;
- Работаю с инструментами Figma, Adobe Photoshop;
- Знаю верстку сайтов на Tilda.
Я человек с высоким уровнем эмпатии, поэтому я вас выслушаю и услышу, учту все ваши пожелания. К работе я отношусь с ответственностью и большой внимательностью к деталям. Я хочу, чтобы вы остались довольны результатом.
При возникновении каких-либо вопросов, я всегда нахожусь на связи.
Портфолио
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