Монтаж видеороликов средней сложности. Съемка рекламных роликов, корпоративов, свадеб, видео для пар в городе Ставрополь

Монтажер-любитель. Занимаюсь монтажем видеороликов низкой и средней сложности. Снимаю видео и делаю продакшен в городе Ставрополь. Монтирую в Adobe Premier Pro

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Делаю легкие логотипы в After Effect