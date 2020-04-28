Монтаж видеороликов средней сложности. Съемка рекламных роликов, корпоративов, свадеб, видео для пар в городе Ставрополь
Монтажер-любитель. Занимаюсь монтажем видеороликов низкой и средней сложности. Снимаю видео и делаю продакшен в городе Ставрополь. Монтирую в Adobe Premier Pro
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Делаю легкие логотипы в After Effect
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Портфолио
- Видеовизитка для ТВ3 - Последний герой78 просмотров
- Точка кипения СКФУ Ставрополь103 просмотра
- Медиафорум MAYKOP TRAVEL94 просмотра
- MACAN - Кино82 просмотра
- Тима Белорусских - Фотопленка69 просмотров