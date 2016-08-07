$70
необходимо собрать шаблоны страниц на вордпрессе (на thrive) front page страница материала страница записи страница регистрации страница продукта
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
необходимо собрать шаблоны страниц на вордпрессе (на thrive) front page страница материала страница записи страница регистрации страница продукта
необходимо скопировать сайт на вордпресс с сохранинем функционала, контент и прочее будет изменяться необходим функционал изменения контента и создания дублей страниц (например с помощью thrive или page builder)