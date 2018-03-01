davinchi-m.ru

Профессиональные навыки/знания:

1. Фронтенд-верстальщик на CMS drupal 7-8:

-->views, rules, TVI, display suite, panels, features, commerce, isotope и всё остальное

-->"натянуть" готовый шаблон на сайт

-->создать модуль (под чутким руководством и если есть алгоритм - быстро, самостоятельно - долго);

-->"Прикрутить" jQuery к элементам сайта

2. Командная строка

-->Drush

-->Virtual Box - linux(ubuntu)

-->Git shell

3. PHP + MySql:

--> PHP5 базовый - начальный уровень

4. Дизайнерские программы:

-->Adobe photoshop - растр и обработка фотографий = средний уровень.

5. Frontend - переопределение-создание шаблонов page.tpl, node.tpl, display suite, views; создание кастомных тем, работа с template.tpl.php, подключение js и css при выполнении условий, preprocess, process функции.

Дополнительно:

Сайты в режиме "демо". Находятся на поддоменах.

marki-d7.davinchi-m.ru/marks - ( эксперимент ) каталог по продаже марок: drupal commerce, isotope, views accordion, display-suite. тема responsive-theme. время - 30 часов чистого рабочего времени от эскиза до реализации

ИМ мягкой мебели - ( эксперимент ) интернет магазин мягкой мебели: drupal commerce kickstart, views, display-suite, rules, quick tabs, leaflet maps. тема omega-theme. срок исполнения - 38 часов чистого рабочего времени

Офф-лайн продажа мягкой мебели (в разработке)

folding.davinchi-m.ru - ( эксперимент ) landing-page: views, panels, views accordion, Owl Carousel, display-suite. bootstrap-theme. срок исполнения 20 часов чистого рабочего времени.

mybestcar.davinchi-m.ru - Сайт на bootstrap. Срок исполнения 20 часов чистого рабочего времени.

rbd7.davinchi-m.ru - ( эксперимент )Почти полная копия сайта rb.ru + добавлен форум. Без наполнения. Срок выполнения 42 часа чистого рабочего времени.

buroyam.davinchi-m.ru - ( эксперимент )лендинг. перетаскивание, перевёрстка с Wix - 25 час 20 минут чистого рабочего времени

mybestcar.davinchi-m.ru - ( эксперимент )адаптивный сайт - создан в связке drupal-bootstrap. Срок исполнения 20 часов чистого рабочего времени.

dgd7.davinchi-m.ru - ( эксперимент )сайт созданный по обучающему курсу углубленного изучения The Definitive Guide to Drupal 7. 48 часов чистого рабочего времени

Удаление деревьев (эксперимент)

Продажа металлопроката и подъёмного оборудования﻿ ( реальный )

Сайт-объявление на тур выходного дня в аквапарк ( эксперимент )

redefinition﻿ Переопределение шаблонов: нод, типов материалов, полей, блоков, таксономии(Taxonomy Views Integration(TVI)), views. вывод блоков через module_invoke и views по аргументам views_embed_view. Фронтенд, короче...