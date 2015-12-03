Розробка мобільних додатків для бізнесу та комерції

APOLLO7 – agile компанія, що займається створенням, розробкою та підтримкою кросплатформенних мобільних додатків для бізнесу та комерції під такі операційні системи як ios та android.

На шляху до створення якісного кросплатформенного мобільного додатку, а також його подальшу підтримку APOLLO7 проходить наступні етапи:

1. Аналіз ринку — аналіз ринку та потреб цільової аудиторії клієнта.

2. Розробка дизайну — створення унікального дизайну для мобільного додатку.

3. Створення додатку — розробка мобільного додатку на основі технічного завдання проекту та розробленого дизайну.

4. Тестування — здіснення повноцінного тестування розробленого мобільного додатку.

5. Покращення програмного продукту — покращення мобільного додатку після процесу його тестування.

6. Підтримка та оновлення мобільного додатку — APOLLO7 надає послуги підтримки та оновлення мобільних додатків.

APOLLO7 це: