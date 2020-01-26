APetchenko

Качественное SEO под ключ

Большой опыт работы в высоконкурентых тематиках.

Глубокое понимание процессов в SEO, а также алгоритмов функционирования поисковых систем и их требований к сайтам.

Мой подход к SEO подразумевает полный комплекс работ по технической, внутренней и внешней оптимизации, а также внедрение работающих маркетинговых стратегий, направленных на увеличение конверсий и улучшение пользовательских сигналов (юзабилити).

Моей основной задачей как SEO-специалиста является создание условий, при которых сайт не только будет соответствовать всех техническим требованиям, но также будет максимально функционален, удобен, привлекателен для пользователей и коммерчески эффективен — что в целом и требуется для нахождения сайта в Топ-10 Яндекс и Google.