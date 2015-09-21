web-программист/рзработчик встраиваемых систем

Опыт подаренный мне компанией, в которой я трудился, помог выделить основные предпочтения ведения деловых отношений, направил на путь решения проблем, исходя из детального понимания рабочих процессов. Любой проект учит быть внимательным к мелочам и полностью раскрывать свой потенциал. И только таким образом можно взрастить эффективность.Хочется заметить, что творческие люди всегда хотят созидать, и умение понять творца одно из главных качеств, которое приходит только с опытом.

Хотелось бы раскрыть часть своих обязанностей:

-Анализ технических характеристик для портала

-Разработка, поддержка и создание фирменного портала

-Разработка интерфейсов

-Автоматизация процессов

-Разработка алгоритмов

-Разработка встраиваемых систем нормализации напряжения

-Разработка встраиваемых систем бесперебойного питания

-Разработка встраиваемых систем связи