ARGYRos

Артур ARGYRos

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
web-программист/рзработчик встраиваемых систем

Опыт подаренный мне компанией, в которой я трудился, помог выделить основные предпочтения ведения деловых отношений, направил на путь решения проблем, исходя из детального понимания рабочих процессов. Любой проект учит быть внимательным  к мелочам и полностью раскрывать свой потенциал. И только таким образом можно взрастить эффективность.Хочется заметить, что  творческие люди всегда хотят созидать, и умение понять творца одно из главных качеств, которое приходит только с опытом.

Хотелось бы раскрыть часть своих обязанностей:

-Анализ технических характеристик для портала

-Разработка, поддержка и создание фирменного портала

-Разработка интерфейсов

-Автоматизация процессов

-Разработка алгоритмов

-Разработка встраиваемых систем нормализации напряжения

-Разработка встраиваемых систем бесперебойного питания

-Разработка встраиваемых систем связи

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