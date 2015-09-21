Опыт подаренный мне компанией, в которой я трудился, помог выделить основные предпочтения ведения деловых отношений, направил на путь решения проблем, исходя из детального понимания рабочих процессов. Любой проект учит быть внимательным к мелочам и полностью раскрывать свой потенциал. И только таким образом можно взрастить эффективность.Хочется заметить, что творческие люди всегда хотят созидать, и умение понять творца одно из главных качеств, которое приходит только с опытом.
Хотелось бы раскрыть часть своих обязанностей:
-Анализ технических характеристик для портала
-Разработка, поддержка и создание фирменного портала
-Разработка интерфейсов
-Автоматизация процессов
-Разработка алгоритмов
-Разработка встраиваемых систем нормализации напряжения
-Разработка встраиваемых систем бесперебойного питания
-Разработка встраиваемых систем связи