Проекты реставрации фасадов зданий

Для заказчика

ДЕШЕВО: Не надо держать на зарплате штатного деятеля, который будет весь месяц плевать в потолок и гонять варкрафт, ради того чтоб он один день за этот месяц сделал что-то нужное и необходимое.

УДОБНО: Не надо париться вопросом взаимоувязывания толпы штатных долбо....бов — этот умеет нажимать на кнопку, тот рисовать, еще один чего-то соображает, и еще нужен водитель с машиной все это привезти на объект. В результате один забухал, второй заболел, водитель сломал машину и поехал чиниться… задача не выполнена. В случае фрилансера это все — его проблемы.

БЫСТРО: Фрилансер успеет сделать всю работу быстрее, чем штатные силы хотя бы перейдут из состояния спячки в активное.

КАЧЕСТВЕННО: Фрилансер за качество отвечает, ибо продает работу, а не просто свое рабочее время. Если он и будет гнать лажу, как штатный, то следующего заказа просто не получит.

ОПЛАТА. Более грамотная схема передачи денег строится по предоплатному принципу — 50/50. Заказчику выкатывается условие: без предоплаты работа не начинается. Отдав деньги, заказчик теряет всякое желание забивать на проект (что случается в ощутимой доле случаев при оплате по факту сдачи работы), фрилансер же, в свою очередь, не теряет надежду заполучить вторую часть оплаты. После выполненной работы, высылается половина выполненного проекта. Получив остальное, тут-же вторая половина.

УСЛОВИЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТ. 1 - материалы БТИ в электронном виде. 2 - современные обмерочные данные.

3 - подробная фото сессия объекта реставрации.