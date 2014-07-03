СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: архитектурное проектирование жилых и общественных зданий, дизайн интерьера, ландшафтное проектирование
ОБРАЗОВАНИЕ: 2004-2008гг. – Художественная школа им. Васильева, г.Ялта. (окончена с отличием);
2008-2012гг. – Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства (НАПКС), г. Симферополь; получение степени бакалавра архитектуры по специальности градостроительство, красный диплом.
2012-1014гг. - Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры (КНУСА), г. Киев; получение диплома специалиста; красный диплом по специальности архитектура гражданских зданий и сооружений.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: - 2009г. – выполнение эскизных решений для проектирования коттеджей и придомовой территории, ландшафтные эскизные предложения.
- 2010-2012гг. – частная практика.
- 2012г. – архитектор в ЧП «АПК АРТПроект»г. Симферополь. Обязанности: работка дизайна интерьеров для коттеджей, выполнение эскизных проектов, архитектурно-строительной рабочей документации частных жилых зданий и общественных зданий, разработка пояснительных записок.
- 2012г. – архитектор на фирме « Югэнергомонтаж», г. Ялта. Обязанности:
- выполнение архитектурно-строительной рабочей документации частных жилых зданий;
- дизайн помещений;
- выполнение стадий проектирования: Р, ЭП, П, РП
- 2013-2014гг.- частная практика. http://freelancehunt.com/freelancer/PISCLUK-MARIANA.html
ВЫПОЛНЯЮ: - выполнение стадий проектирвоания: Р, ЭП, П, РП;
- архитектурно-строительную рабочую документацию зданий;
- визуализация;
- концептуальное проектирование;
- поиск архитектурных решений;
- дизайн помещений;
- ландшафтное проектирование;
- макетирование.
ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАМНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ: -----> 3ds Max Design 2014
-----> ArchiCAD 17
-----> Artlantis Studio
-----> AutoCAD Architecture 2014
-----> Adobe Photoshop CC
-----> Lumion 3.0.1
-----> SketchUp
-----> Microsoft Office
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Свободно рисую от руки. Владению различными техниками живописи (акварель, гуашь, пастель), графики . Навыки выполнения архитектурных чертежей.
ПОРТФОЛИО : http://freelancehunt.com/freelancer/PISCLUK-MARIANA.html
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