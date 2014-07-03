СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: архитектурное проектирование жилых и общественных зданий, дизайн интерьера, ландшафтное проектирование

ОБРАЗОВАНИЕ: 2004-2008гг. – Художественная школа им. Васильева, г.Ялта. (окончена с отличием);

2008-2012гг. – Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства (НАПКС), г. Симферополь; получение степени бакалавра архитектуры по специальности градостроительство, красный диплом.

2012-1014гг. - Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры (КНУСА), г. Киев; получение диплома специалиста; красный диплом по специальности архитектура гражданских зданий и сооружений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: - 2009г. – выполнение эскизных решений для проектирования коттеджей и придомовой территории, ландшафтные эскизные предложения.

- 2010-2012гг. – частная практика.

- 2012г. – архитектор в ЧП «АПК АРТПроект»г. Симферополь. Обязанности: работка дизайна интерьеров для коттеджей, выполнение эскизных проектов, архитектурно-строительной рабочей документации частных жилых зданий и общественных зданий, разработка пояснительных записок.

- 2012г. – архитектор на фирме « Югэнергомонтаж», г. Ялта. Обязанности:

- выполнение архитектурно-строительной рабочей документации частных жилых зданий;

- дизайн помещений;

- выполнение стадий проектирования: Р, ЭП, П, РП

- 2013-2014гг.- частная практика. http://freelancehunt.com/freelancer/PISCLUK-MARIANA.html

ВЫПОЛНЯЮ: - выполнение стадий проектирвоания: Р, ЭП, П, РП;

- архитектурно-строительную рабочую документацию зданий;

- визуализация;

- концептуальное проектирование;

- поиск архитектурных решений;

- дизайн помещений;

- ландшафтное проектирование;

- макетирование.

ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАМНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ: -----> 3ds Max Design 2014

-----> ArchiCAD 17

-----> Artlantis Studio

-----> AutoCAD Architecture 2014

-----> Adobe Photoshop CC

-----> Lumion 3.0.1

-----> SketchUp

-----> Microsoft Office

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Свободно рисую от руки. Владению различными техниками живописи (акварель, гуашь, пастель), графики . Навыки выполнения архитектурных чертежей.

ПОРТФОЛИО : http://freelancehunt.com/freelancer/PISCLUK-MARIANA.html