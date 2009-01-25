Оптимизация, сайт под ключь

Ваша компания стремиться использовать с максимальной эффективностью интернет технологии, дистанционные решения и электронную коммерцию с целью повышения рентабельности и эффективности работы?

Предлагаю Вам свои услуги:

- разработка новых каналов сбыта продукции или услуг за счет эффективного применения интернет технологий с целью увелечения клиенской базы;

- улучшение и модернизация процессов работы с клиентами путем использования технологических решений, позволяющих предоставить клиентам больше информации и услуг;

- оптимизация процесов работы с поставщиками товаров и услуг путем внедрения внедрения современных технологий в области логистики;

- оптимизация внутренней информационной системы пердприятий с целью повышения продуктивности работы

Мой профиль, одновременно технический и коммерческий (Програмист плюс MBA (Мастер) в электронной коммерции), а также мой 10 летний опыт в области ИТ, позволяет мне видеть и предлагать наиболее эффективные решения. В своей работе я принимаю во внимание наиболее успешные проекты и медодики мировой электронной коммерции, новейшие технологии, а также оптимизацию ключевых показателей эффективности на базе опыта, полученного из моих многочисленных проектов.