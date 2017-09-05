VoIP

Ищу подработку. г Москва.

Работаю 6 лет в телекоме от монтажника ВОЛС до инженера VoIP. Мне 26.

По навыкам:

-Настройка VoIP шлюзов. Шлюзов доступа, транковых шлюзов, msan. Опыт работы с производителями AudioCodes,Eltex,Nateks,Cisco, Quintum, AddPac, ZTE, Huawei.

-Глубокий анализ трейсов по протоколам sip, t38, Q.931(E1). Решение\консультация по проблеме факсов в IP.

-Первичная настройка коммутаторного оборудования. Huawei,Qutech,D-link,Cisco.

-Настройка sip-фонов. Astra,Cisco,AudioCodes и прочее.

-Настройка Asterisk.

-Установка и настройка Zabbix, Zabbix-proxy.

-Настройка различных unix пакетов.

-Составление ТЗ для внедрения новых услуг в действующую сеть.

-Поднятие ESXI, установка различных ОС.