VoIP
Ищу подработку. г Москва.
Работаю 6 лет в телекоме от монтажника ВОЛС до инженера VoIP. Мне 26.
По навыкам:
-Настройка VoIP шлюзов. Шлюзов доступа, транковых шлюзов, msan. Опыт работы с производителями AudioCodes,Eltex,Nateks,Cisco, Quintum, AddPac, ZTE, Huawei.
-Глубокий анализ трейсов по протоколам sip, t38, Q.931(E1). Решение\консультация по проблеме факсов в IP.
-Первичная настройка коммутаторного оборудования. Huawei,Qutech,D-link,Cisco.
-Настройка sip-фонов. Astra,Cisco,AudioCodes и прочее.
-Настройка Asterisk.
-Установка и настройка Zabbix, Zabbix-proxy.
-Настройка различных unix пакетов.
-Составление ТЗ для внедрения новых услуг в действующую сеть.
-Поднятие ESXI, установка различных ОС.
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