AROLINAPIA

Здравствуйте! Рада приветствовать вас на своём профиле. Если вам нужен монтаж видео, я с радостью выполню ваш заказ. Учусь в институте Кино и Телевидения, поэтому знаю толк в своём деле.
Набравшись опыта, решила предоставлять свои услуги в качестве фрилансера.
На данной платформе я ещё начинаю свой путь, поэтому готова пойти навстречу в вопросах оплаты.
Гарантирую качественное выполнение заказа, так как заинтересована в хороших отзывах и постоянных клиентах.
ПРОГРАММЫ, КОТОРЫМИ Я ВЛАДЕЮ:
- Adode Premiere Pro
- Adode After Effects
- Adode Photoshop
- Sony Vegas Pro
Обязательно загляните в портфолию!
БОНУСЫ:
- ПРАВКИ БЕСПЛАТНО
- СВОБОДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ: пн-вс 24/7 на связи.
Как со мной связаться?
- Telegram
- VK
- Почта
Любые удобные вам способы оплаты.