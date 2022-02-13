AROLINAPIA

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК●•●• ВИДЕОМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ●•●• СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТНЫХ РОЛИКОВ

Здравствуйте! Рада приветствовать вас на своём профиле. Если вам нужен монтаж видео, я с радостью выполню ваш заказ. Учусь в институте Кино и Телевидения, поэтому знаю толк в своём деле.

Набравшись опыта, решила предоставлять свои услуги в качестве фрилансера.

На данной платформе я ещё начинаю свой путь, поэтому готова пойти навстречу в вопросах оплаты.

Гарантирую качественное выполнение заказа, так как заинтересована в хороших отзывах и постоянных клиентах.

ПРОГРАММЫ, КОТОРЫМИ Я ВЛАДЕЮ:

- Adode Premiere Pro

- Adode After Effects

- Adode Photoshop

- Sony Vegas Pro

Обязательно загляните в портфолию!

БОНУСЫ:

- ПРАВКИ БЕСПЛАТНО

- СВОБОДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ: пн-вс 24/7 на связи.

Как со мной связаться?

- Telegram

- Instagram

- VK

- Почта

Любые удобные вам способы оплаты.

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