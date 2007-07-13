ARSIDIAN

Арсений ARSIDIAN

 
42 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Landing page для программного подукта (Касперский)

    $500

    Нужно 3 варианта landing page для Kaspersky Internet Security (для новых идей ищем в гугле "landing page examples"). Работа "под ключ" т.е. на вас лежит подбор текста (всего несколько фраз), изготовление скриншотов и прочих "мелочей" ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ипотечный/кредитный калькулятор (для Windows)

    $2500

    Необходимо разработать ипотечный/кредитный калькулятор 2-в-1. Все формулы есть. Разработка логики приложения, думаю, не займет много времени. Главное на что надо обратить особое внимание - это интерфейс: он должен быть современным и красивым как конфетка :) ... ...

    Прикладное ПО37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Минималистический дизайн сайта

    $500

    Посмотрите эти два адреса: home.damotvet.ru и computer.damotvet.ru В данный момент дизайн минималистичый - дальше некуда. В дальнейшем планируются новые тематики, поэтому нужен один и тот же универсальный дизайн статейного сайта, который будет простым, красивым и удобно-читаемым ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Пресс-релиз и его распространение

    $500

    Для нового сайт необходимо написать пресс-релиз и засабмитить его во всевозможные новостные/пресс-релизные сайты. Укажите ваш опыт по данной тематике (написание и размещение). Особо приветствуется наличие прямого контакта с редакторами новостных сайтов (т.е. большая вероятность размещения новости). Возможно, будет ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад