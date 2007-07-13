Необходимо разработать ипотечный/кредитный калькулятор 2-в-1. Все формулы есть. Разработка логики приложения, думаю, не займет много времени. Главное на что надо обратить особое внимание - это интерфейс: он должен быть современным и красивым как конфетка :) ... ...