Нужно 3 варианта landing page для Kaspersky Internet Security (для новых идей ищем в гугле "landing page examples"). Работа "под ключ" т.е. на вас лежит подбор текста (всего несколько фраз), изготовление скриншотов и прочих "мелочей" ...
- $500Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Необходимо разработать ипотечный/кредитный калькулятор 2-в-1. Все формулы есть. Разработка логики приложения, думаю, не займет много времени. Главное на что надо обратить особое внимание - это интерфейс: он должен быть современным и красивым как конфетка :) ... ...Прикладное ПО37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Посмотрите эти два адреса: home.damotvet.ru и computer.damotvet.ru В данный момент дизайн минималистичый - дальше некуда. В дальнейшем планируются новые тематики, поэтому нужен один и тот же универсальный дизайн статейного сайта, который будет простым, красивым и удобно-читаемым ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Для нового сайт необходимо написать пресс-релиз и засабмитить его во всевозможные новостные/пресс-релизные сайты. Укажите ваш опыт по данной тематике (написание и размещение). Особо приветствуется наличие прямого контакта с редакторами новостных сайтов (т.е. большая вероятность размещения новости). Возможно, будет ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад