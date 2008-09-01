0666516199

skype- graff-v1

Образование

09.2008 - 08.2013, высшее

Харьковская академия дизайна и искуств, дизайн интерьера и оборудывания, Харьков.

Дополнительная информация

Владение ПК: в совершенстве- Photo Shop,3dmax

средний уровень-Adobe Illustrator,

начальный уровень- Auto CAD,

Владение языками:

в совершенстве – русский, украинский

начальный- английский

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

- трудолюбие;

- легкообучаемость;

- ответственность;

- творческое мышление.

- коммуникабельность;

владею аэрографом,выполнил более 20работ,участвовал в высавках занимал призовые места

Уважаемые Заказчики! Если вы не знаете что вам нужно, подумайте, а нужно ли это вообще.

В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ!!!

Дизайн сайтов любой сложности.

Разработка логотипов и фирменного стиля.

ГРАФИК РАБОТЫ:

будние дни с 10-00 до 20-00

выходные дни - по договоренности

все праздники (светские и религиозные) - рабочие дни.

Ваши ТЗ можете присылать на оценку сюда e-mail: [email protected]