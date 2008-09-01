0666516199
skype- graff-v1
Образование
09.2008 - 08.2013, высшее
Харьковская академия дизайна и искуств, дизайн интерьера и оборудывания, Харьков.
Дополнительная информация
Владение ПК: в совершенстве- Photo Shop,3dmax
средний уровень-Adobe Illustrator,
начальный уровень- Auto CAD,
Владение языками:
в совершенстве – русский, украинский
начальный- английский
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
- трудолюбие;
- легкообучаемость;
- ответственность;
- творческое мышление.
- коммуникабельность;
владею аэрографом,выполнил более 20работ,участвовал в высавках занимал призовые места
Уважаемые Заказчики! Если вы не знаете что вам нужно, подумайте, а нужно ли это вообще.
В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ!!!
Дизайн сайтов любой сложности.
Разработка логотипов и фирменного стиля.
ГРАФИК РАБОТЫ:
будние дни с 10-00 до 20-00
выходные дни - по договоренности
все праздники (светские и религиозные) - рабочие дни.
Ваши ТЗ можете присылать на оценку сюда e-mail: [email protected]
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