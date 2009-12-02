ART7

Artseven Дизайн-Студия ART7

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн-студия ООО ART7

Наша студия готова предложить Вас следующие услуги:

- разработка сайта;

- дизайн веб-сайта;

- программирование;

- продвижение сайта.

Нами разработана собственная система управления сайтом (CMS). Очень удобна и проста в управлении; и подходит для решения многих задач.

Наши контакты:

http://www.7art7.ru/

(495) 782-50-63

ICQ: 382130509

[email protected]

  • Создание электронного бюллетеня

    $50

    Необходимо создать электронную бюллетень (что то вроде рекламной рассылки, в письме, в виде рекламного проспекта, с ссылками на сайты) если есть опыт такого рода работы - пишите. нужно к 9-10.03.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн макета для сайта

    $250

    Очень срочно. нужен макет дизайна, для себя. (не посредник). дизайн для будущей компании которая заниматся организацией свадеб. ТОЛЬКО Москва. оплата наличными. бюджет 5500 руб. (к сожалению)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ищем фотографов и операторов

    Группа компаний ART7 и Творческое объединение WEART ищет свадебных фотографов и свадебных видеооператоров, желающих подработать в свободное время на договорной основе Стаж от 0,5 лет до 1,5 лет. Знание Photoshop и видеомонтажа приветствуется. Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. ...

    Photoshop
    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для благотворительного проекта

    Добрый день, уважаемые дизайнеры Для благотворительного аукциона необходимо нарисовать логотип благотворительного фонда "Подари жизнь". фонд исходников дать не может, поэтому его нужно перерисовать. логотип будет размещен на детских рисунках, которые рисовали дети из онкологических отделений,рисунки ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
sheva107
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Верстка макета + админка
Хороший и красивый дизайн. Приятный заказчик. Все прошло хорошо. Будем сотрудничать. Мои наилучшие рекомендации.
Хочу сказать огромное спасибо! все очень грамотно, четко и в срок оперативно реагирует на любую просьбу о помощи. всегда готов помочь рекомендую с удовольствием буду сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта для свадебной фотостудии
Довольна работой со студией Artseven :) радует серьезное отношение к проектам надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Все отлично. доволен работой с Маргаритой. все вовремя, сама предлагает интересные решения. думаю, будем сотрудничать и дальше
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