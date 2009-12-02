Нужно сделать верстку. + простенькая админка, + "посадить" на хостинг срок: 6-8 дней БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! оплата по факту выполненных работ - 100%
Наша студия готова предложить Вас следующие услуги:
- разработка сайта;
- дизайн веб-сайта;
- программирование;
- продвижение сайта.
Нами разработана собственная система управления сайтом (CMS). Очень удобна и проста в управлении; и подходит для решения многих задач.
Наши контакты:
(495) 782-50-63
ICQ: 382130509
- $250HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать электронную бюллетень (что то вроде рекламной рассылки, в письме, в виде рекламного проспекта, с ссылками на сайты) если есть опыт такого рода работы - пишите. нужно к 9-10.03.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Очень срочно. нужен макет дизайна, для себя. (не посредник). дизайн для будущей компании которая заниматся организацией свадеб. ТОЛЬКО Москва. оплата наличными. бюджет 5500 руб. (к сожалению)Завершен13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта, компании по производству тортов (свадебных, для детей, юбилейный и т.п.)Закрыт14 лет назад
Группа компаний ART7 и Творческое объединение WEART ищет свадебных фотографов и свадебных видеооператоров, желающих подработать в свободное время на договорной основе Стаж от 0,5 лет до 1,5 лет. Знание Photoshop и видеомонтажа приветствуется. Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. ...Фотосъемка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! необходимо сделать простенький, милый дизайн для свадебной фотостудии. никаких суперноворотов. 5-6 разделов.Завершен14 лет назад
Добрый день, уважаемые дизайнеры Для благотворительного аукциона необходимо нарисовать логотип благотворительного фонда "Подари жизнь". фонд исходников дать не может, поэтому его нужно перерисовать. логотип будет размещен на детских рисунках, которые рисовали дети из онкологических отделений,рисунки ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт14 лет назад