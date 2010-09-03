Татьяна ART_LINE_DESIGNART_LINE_DESIGN
47 летУкраина/Тернополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Портфолио
- Туристическая агенция "Одиссея-тур"170 просмотров
- Дайвинг центр118 просмотров
- Ювелирный магазин "Люкс"402 просмотра
- Салон красоты "Христина"129 просмотров
- Бельевая фабрика "Ласкава"176 просмотров
- Ковровый магазин "Килими"141 просмотр
- Салон красоты "Колибри"769 просмотров
- Бар-кафе "Изюминка"233 просмотра
- Мебельный магазин "Интерьер плюс"174 просмотра
- Цветочный магазин "Флория"221 просмотр
- Оружейный дом "Хубертус"393 просмотра
- Группа компаний "КРУТАЯ КАРТА"273 просмотра