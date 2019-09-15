Здравствуйте
Работаю по постоплате
Пример работы
https://www.youtube.com/user/oksanarjabko
https://www.youtube.com/channel/UC5mRO1m268tjOWQrrNXR..
Также работал на освещении всероссийского лагеря Бородино
https://vk.com/video?z=video138018212_456239067/pl_ca..
https://vk.com/video?z=video138018212_456239064/pl_ca..
https://vk.com/video?z=video138018212_456239063/204a7..
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Skype: den.ryabko
vk https://vk.com/denchik_32_dragon
mail. [email protected],
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Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга