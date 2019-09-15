ART_eria

Денис Рябко ART_eria

 
24 годаРоссия/Брянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Здравствуйте

Работаю по постоплате

Пример работы

https://www.youtube.com/user/oksanarjabko

https://www.youtube.com/channel/UC5mRO1m268tjOWQrrNXR..

Также работал на освещении всероссийского лагеря Бородино

https://vk.com/video?z=video138018212_456239067/pl_ca..

https://vk.com/video?z=video138018212_456239064/pl_ca..

https://vk.com/video?z=video138018212_456239063/204a7..

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Skype: den.ryabko

vk https://vk.com/denchik_32_dragon

mail. [email protected],

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недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
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Николай 
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
9 баллов
4 года назад
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Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
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