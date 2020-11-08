Создание сайтов под ключ с запуском контекстной рекламы

Создам сайт, который сделает вас богаче.

Главная цель — сделать сайт продающим, который "подогреет" потенциальных клиентов и смотивирует к покупке ваших услуг, используя психологию продаж. Эстетичный и удобный дизайн повысит доверие и лояльность людей, прибавит престижа вашему бизнесу.

Почему стоит выбрать именно меня?

— Работа будет выполняться под кураторством моего наставника - маркетолога Давида Варга с 12 летним опытом, которому ежегодно доверяют управлять 100 млн руб бюджета. Плохо сделать просто не получится!

— Подберу нешаблонное решение, используя уникальные методики, основанные на пирамиде потребностей Маслоу и лестницы теплоты клиента по Ханту. Благодаря им приведем больше клиентов и увеличим конверсию продаж

— Дам бесплатную консультацию по продвижению бизнеса, расскажу, как сэкономить 20% рекламного бюджета до запуска рекламы

— Вместо короткого брифа с вопросами, проведу с вами подробное интервью, лучше чем у Дудя. Это позволит вникнуть в самые мелкие нюансы и как результат создать уникальный сайт, не имеющий себе равных

Сроки: от 14 до 20 дней

Стоимость: 30,000 руб.

Предлагаю перейти к обсуждению деталей, где вам удобно:

Telegram: t.me/ortyow

VK: vk.me/ortyow

WhatsApp: wa.me/375445881982

Skype: join.skype.com/invite/jtIvZWC8wS3U

Почта: [email protected]