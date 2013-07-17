Идеальный исполнитель - заказал, и можно не контролировать. Всё сделано не только качесвтенно но и по умному, чтобы ВК не заподозрил ничего плохого. ОЧЕНЬ доволен сотрудничеством. Обязательно буду сотрудничать с данным исполнителем. Побольше бы таких на веблансере !!!