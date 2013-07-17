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Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
12 лет назад
Идеальный исполнитель - заказал, и можно не контролировать. Всё сделано не только качесвтенно но и по умному, чтобы ВК не заподозрил ничего плохого. ОЧЕНЬ доволен сотрудничеством. Обязательно буду сотрудничать с данным исполнителем. Побольше бы таких на веблансере !!!
$70
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством с Романом остался более чем даволен. Специалист высочайшего уровня.
$50
10 баллов
12 лет назад
Отлично сработано, рекомендую.
$200
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали с Романом, обязательно будем обращаться ещё.
Социальные сети (SMM и SMO)
15 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга