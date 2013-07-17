ARV576

Роман Адамчук ARV576

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Продвижение сообществ вконтакте

1000 участников в сообщество 400р. 189р.

1000 лайков - 200р. 89р.

1000 репостов - 500р. 289р.

Отзывы заказчиков

videosec5
Дмитрий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
8 баллов
11 лет назад
Продвинуть группу Вконтакте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Продвижение группы ВК
Идеальный исполнитель - заказал, и можно не контролировать. Всё сделано не только качесвтенно но и по умному, чтобы ВК не заподозрил ничего плохого. ОЧЕНЬ доволен сотрудничеством. Обязательно буду сотрудничать с данным исполнителем. Побольше бы таких на веблансере !!!
TancVo
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Наполнение и расскрутка группы VK
Сотрудничеством с Романом остался более чем даволен. Специалист высочайшего уровня.
vigaros
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется привлечение участников группу Вконтакте
Отлично сработано, рекомендую.
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Продвижение группы VK
Отлично поработали с Романом, обязательно будем обращаться ещё.
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Социальные сети (SMM и SMO)
15 отзывов
от $5
от 1 дня
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