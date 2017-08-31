Менеджер по продажам опыт 3.5 года

Опыт работы

1)Период работы: с июля 2014 года по январь 2015 года

Должность: Менеджер по продажам (полная занятость)

Организация: НОУ «МФПУ „Синергия“» один из самых крупных негосударственный университетов в России.

Должностные обязанности

и достижения:

— Занимался прямыми продажами образовательный услуг высшего образования(бакалавра,магистратуры,курсов повышения квалификации).

Среди клиентов — выпускники колледжей,школ,администрации высших и средний образовательный учреждений

— Ежедневно проводил переговоры с администрацией колледжей и школ ,выявлял потребности клиентов путем ведения переговоров по телефону и личных встреч. Совершал более 70 холодных звонков в день, более 40 личных встреч в неделю

— Осуществлял сбор клиентской базы с помощью переговоров с администрацией либо публичных выступлений перед аудиторией,что позволяло увеличить прибыль,т.к большая клиентская база позволяла осуществить больше продаж.

— За 1.5 года работы осуществил 40 продаж ВО при плане 35 продаж,что в денежном эквиваленте составляет 2 млн.рублей.

2)Период работы: с января 2015 года по апрель 2016 года

Должность: Менеджер по продажам (полная занятость)

Организация: НОЧУ “Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы”

Должностные обязанности

и достижения:

- проводил деловые переговоры с партнерами академии;

- осуществлял продажи высшего образования;

- осуществлял активный поиск новых клиентов;

- участвовал в продвижении бренда академии;

- проводил обучения новых сотрудников.

Достижения:

- За 1.5 года было реализовано 150 продаж ВО,что в денежном эквиваленте составляет 7,5 млн.руб

- Привлечено 40 партнером для долгосрочного сотрудничества

- Перевыполнение плана продаж на 10 %

3)Период работы: с апреля 2016 года по сегодняшнюю дату Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)

Организация: АНОВО “Международный университет в Москве”

Должностные обязанности

и достижения:

- Проводил обучения сотрудникам по спинам продаж

- Занимался региональным расширение и поискам партнером

-Осуществлял продажи ВО

Достижения:

-За 1 год было реализовано 130 продаж ВО,что в денежном эквиваленте составляет 6 млн.рублей

-Подписано 10 региональных агентов

-Сохранение 40 партнером.

Образование:

Учебное заведение: АНОВО “Международный университет в Москве”

Дата окончания: 2018 год

Уровень образования: незаконченное высшее (учусь на 4 курсе)

Факультет:Менеджмент (управление проектами)

Форма обучения: Заочная

Дополнительная информация

Наличие водительский прав: В

Ключевые навыки и достижения:

-умение найти выходы из сложных ситуации

-опыт работы менеджером по продажам 3,5 года,что позволило мне находить общий язык и подстраиваться под клиента для общего результата.

-благодаря анализу проделанной мной работы,позволило мне не принимать поспешных решений,быстро находить пути решения и не реагировать на свое эмоциональное состояние.