Опыт работы
1)Период работы: с июля 2014 года по январь 2015 года
Должность: Менеджер по продажам (полная занятость)
Организация: НОУ «МФПУ „Синергия“» один из самых крупных негосударственный университетов в России.
Должностные обязанности
и достижения:
— Занимался прямыми продажами образовательный услуг высшего образования(бакалавра,магистратуры,курсов повышения квалификации).
Среди клиентов — выпускники колледжей,школ,администрации высших и средний образовательный учреждений
— Ежедневно проводил переговоры с администрацией колледжей и школ ,выявлял потребности клиентов путем ведения переговоров по телефону и личных встреч. Совершал более 70 холодных звонков в день, более 40 личных встреч в неделю
— Осуществлял сбор клиентской базы с помощью переговоров с администрацией либо публичных выступлений перед аудиторией,что позволяло увеличить прибыль,т.к большая клиентская база позволяла осуществить больше продаж.
— За 1.5 года работы осуществил 40 продаж ВО при плане 35 продаж,что в денежном эквиваленте составляет 2 млн.рублей.
2)Период работы: с января 2015 года по апрель 2016 года
Должность: Менеджер по продажам (полная занятость)
Организация: НОЧУ “Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы”
Должностные обязанности
и достижения:
- проводил деловые переговоры с партнерами академии;
- осуществлял продажи высшего образования;
- осуществлял активный поиск новых клиентов;
- участвовал в продвижении бренда академии;
- проводил обучения новых сотрудников.
Достижения:
- За 1.5 года было реализовано 150 продаж ВО,что в денежном эквиваленте составляет 7,5 млн.руб
- Привлечено 40 партнером для долгосрочного сотрудничества
- Перевыполнение плана продаж на 10 %
3)Период работы: с апреля 2016 года по сегодняшнюю дату Должность: Менеджер по продажам (Полная занятость)
Организация: АНОВО “Международный университет в Москве”
Должностные обязанности
и достижения:
- Проводил обучения сотрудникам по спинам продаж
- Занимался региональным расширение и поискам партнером
-Осуществлял продажи ВО
Достижения:
-За 1 год было реализовано 130 продаж ВО,что в денежном эквиваленте составляет 6 млн.рублей
-Подписано 10 региональных агентов
-Сохранение 40 партнером.
Образование:
Учебное заведение: АНОВО “Международный университет в Москве”
Дата окончания: 2018 год
Уровень образования: незаконченное высшее (учусь на 4 курсе)
Факультет:Менеджмент (управление проектами)
Форма обучения: Заочная
Дополнительная информация
Наличие водительский прав: В
Ключевые навыки и достижения:
-умение найти выходы из сложных ситуации
-опыт работы менеджером по продажам 3,5 года,что позволило мне находить общий язык и подстраиваться под клиента для общего результата.
-благодаря анализу проделанной мной работы,позволило мне не принимать поспешных решений,быстро находить пути решения и не реагировать на свое эмоциональное состояние.