Системный администратор Windows/Linux

Опыт работы - от 5 лет

Имею практические навыки в

- Поддержке 24/7 и настройка серверов Linux - Gentoo, Mandriva, Debian, Red Hat based (DNS, squid, postfix, exim4, dovecot, Apache, DHCP, tftpd, iptables, ftp, ssh, SAMBA, backup, Zabbix, ISPmanager, cPanel, DirectAdmin, OpenVZ, Xen,), Windows 2k3, 2k8 (AD, DHCP, DNS, tftpd, share, backup).

- Доменная регистрация, SSL сертификаты, хостинг, виртуальные сервера.

- Разработке проектной документации, согласование с заказчиком, внедрение проекта, сопровождение (СКС, подбор программной и аппаратной конфигураций серверов и рабочих станций под требования заказчика, видеонаблюдение, мини — АТС).

Занимаемые должности:

http://ukrnames.com/

- системный администратор - middle system administrator ( веб-хостинг - ISPmanager, DirectAdmin, cPanel, виртуальные и выделенные серверы - OpenVZ и Xen, доменная регистрация, SSL сертификаты)

http://fln.com.ua/

- руководитель проектного отдела ( проектирование, сопровождение и сдача проектов по СКС, видеонаблюдению, аналоговым мини-АТС, серверным комнатам, серверным системам)

- системный администратор - ИТ-аутсорсинг ( удаленная поддержка и настройка севреров Win/Lin - интернет-шлюзы, файловые серверы, серверы баз данных, тонкие клиенты)

сеть супермаркетов Тройка, г. Харьков

- Системный администратор крупной сети продуктовых супермаркетов ( поддержка оборудования с режимом работы 24/7 - кассовые аппараты, серверы баз данных, шлюзы интернет, 1С, торговое ПО, внедрение новых конфигурации ПО и БД)

http://bnt.net.ua

- Руководитель сервисного центра

- Инженер сервисного центра ( сборка, наладка, ремонт компьютерной техники и переферии)