КАЧЕСТВЕННО.В СРОК.НЕДОРОГО.

Занимаюсь написанием HTML,DHTML,CSS,JS,PHP-кодов.Программирую на языках ООП:DELPHI,VB,VBA.Перевожу тексты с английского на русский.Профессиональное владение пакетом MS OFFICE.Имеется опыт в разработке баз данных с использованием MS ACCESS и MS SQL(запросы).Увлекаюсь написанием технических статей(заданий),курсовых,рефератов,а также системным администрированием и написанием сайтов(не CMS).