Постинг, Рерайт, Копирайт, Наполнение сайтов, Создание текстовых шаблонов, SEO-оптимизация

1) Как вас зовут: Рябцев Константин Александрович

2) Ваш возраст: 25 лет

3) Из какой страны/города: Россия/ Воронеж

4) Образование (уч заведение специальность и дата окончания): СГТЭК (техник-программист, 2006 год)

5) Кратко чем занимаетесь (студент, домохозяйка): администратор кинопортала www.phorumka.ru, а также нескольких городских интернет-порталов начинающей региональной сетки сайтов и нескольких начинающих тематических проектов.

Имеется опыт: постинг, рерайт, копирайт, seo-копирайт, наполнение сайтов, редактирование контента, формирование и редактирование текстовых шаблонов, создание семантического ядра сайта, оптимизация контента под поисковую выдачу, оптимизация структуры сайта под семантическое ядро, работа с биржами ссылок sape и miralinks, работа с множеством рекламных интернет-компаний и тизерных систем, формирование заданий для постеров, контент-менеджеров, копирайтеров и т.д.; работа с электронной почтой, распределение работы по времени, работа с автоматическими и полуавтоматическими рассылки информации (в качестве примера: go.1ps.ru), работа с социальными сетями «Вконтакте и Одноклассники», развитие групп и м.д.