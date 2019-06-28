ASUTPTESLA

АСУ-ТП, Программирование.

Автоматизация систем управления технологическим процессом (АСУ ТП)Разработка и внедрение технических и программных средств, для систем контроля и управления технологическими процессами (АСУТП) различного уровня сложности (Yokogawa, Siemens, Emerson, Honeywell, Rockwell Automation и др.)Техническая поддержка и сопровождение систем промышленной автоматизациипроектирование и внедрение информационных аналитических управляющих системразработка программного обеспеченияпоставка оборудования (по желанию заказчика).Информационные Технологии:Встроенное ПОПромышленный Интернет вещейМобильные и веб-приложенияОблачные вычисленияПО для IP-сетейСети мобильной связи (GSM, UMTS, LTE)Телекоммуникационные платформыТелематикаТехнический переводДо 200 специалистов.