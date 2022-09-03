Ms. Excel/Power Query/Power Pivot/Дашборды/Графики/Формулы/Таблицы/Аналитика

Здравствуйте, Я имею 20 летный опыт в программе MsExcel, любая работа с связанная с цифрами для меня интересно! Цифры всегда разговаривают с человеком, надо уметь слушать их, а когда послушаешь всегда творится чудо в любой сфере. Работать с интересными людьми и проектами и задачами доставляет огромное удовольствие для меня! Я почти всю свою жизнь до сегодняшнего дня посвятил атомизацию принятий решений посредством цифр. У меня много что получилось, и хочу общаться и работать с интересными проектами и задачами!