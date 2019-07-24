УДИВЛЮ сочетанием цены и качества) Успей заказать дизайн у будущей звезды дизайна, а то потом будет очень дорого)
Дизайн - это первое, что видят Ваши клиенты.
Именно дизайн делает "проходящего мимо" в Вашего клиента. И я сделаю так, чтобы это произошло.
У меня мало опыта, но это не значит, что у меня мало идей или знаний.
Это значит, что услуга для Вас будет стоить дешевле.
Для Вас это отличный шанс получить качественную работу за меньшие деньги, а для меня - сформировать надежную базу клиентов и качественное портфолио.
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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$10/час
от $10от 1 дня
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