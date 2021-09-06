AShamshina

ШАМШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Бизнес-тренер
Опыт обучения более 8 лет
800 проведенных тренингов 6500 часов обучения 2500 «прокачанных» участников
Формат обучения: очно, онлайн, электронные курсы в ISpring
Создаю презентации и дистанционные курсы
e-mail: [email protected] телефон: 89620360202
Финалист всероссийского конкурса тренерского мастерства 2021
Темы тренингов:
v Активные продажи
v Работа с возражениями
v Потребности Клиента
v Сила аргументации
v Работы с претензиями
v Навыки эффективной коммуникации
v Этапы переговоров
v Теория поколений в переговорах
v Эффективные вопросы
Разработка и проведение собственного курса обучения для студентов: «Как найти работу мечты» для проекта «Кадры решают» Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста»