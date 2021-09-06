AShamshina

Бизнес-тренер, создаю презентации и дистанционные курсы в ISpring

ШАМШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бизнес-тренер

Опыт обучения более 8 лет

800 проведенных тренингов 6500 часов обучения 2500 «прокачанных» участников

Формат обучения: очно, онлайн, электронные курсы в ISpring

Создаю презентации и дистанционные курсы

e-mail: [email protected] телефон: 89620360202

Финалист всероссийского конкурса тренерского мастерства 2021

Темы тренингов:

v Активные продажи

v Работа с возражениями

v Потребности Клиента

v Сила аргументации

v Работы с претензиями

v Навыки эффективной коммуникации

v Этапы переговоров

v Теория поколений в переговорах

v Эффективные вопросы

Разработка и проведение собственного курса обучения для студентов: «Как найти работу мечты» для проекта «Кадры решают» Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста»