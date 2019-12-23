Web-дизайн. Лендинг

Делаю не шаблонную упаковку твоего бизнеса или товара, выделяя его на фоне конкурентов. Есть идеи, мысли, предложения по своей нише? - пиши, обсудим.

Услуги которые я предоставляю:

Разработка фирменного стиля

Визитки

Лендинги

Интернет магазины

Корпоративные сайты

Обращаясь ко мне, ты получишь:

Проработанный дизайн, основанный на твоих предпочтениях и современных тенденциях.

Поддержку в любой удобной соцсети.

Работа в максимально жатые сроки.

Приятные бонусы постоянным клиентам.