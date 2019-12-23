Web-дизайн. Лендинг
Делаю не шаблонную упаковку твоего бизнеса или товара, выделяя его на фоне конкурентов. Есть идеи, мысли, предложения по своей нише? - пиши, обсудим.
Услуги которые я предоставляю:
Разработка фирменного стиля
Визитки
Лендинги
Интернет магазины
Корпоративные сайты
Обращаясь ко мне, ты получишь:
Проработанный дизайн, основанный на твоих предпочтениях и современных тенденциях.
Поддержку в любой удобной соцсети.
Работа в максимально жатые сроки.
Приятные бонусы постоянным клиентам.