Озвучка, Копирайтинг, Видеомонтаж
Заказы выполняю по вечерам в будни и в течение всех выходных.
- Диктор (озвучка рекламных, новостных, информационных роликов, а также закадровый текст для блогов, пост-обработка под ключ).
- Линейный видеомонтаж, цветокоррекция, сборка видео по смыслу и сценарию, обработка звука. (юмористические, презентационные, образовательные, корпоративные)
- Копирайтер текстов любого формата (от рекламных объявлений и постов до статей, сценариев и художественных текстов)
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Портфолио
- Рекламный ролик "Кинопоиск HD"18 просмотров