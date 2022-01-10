Озвучка, Копирайтинг, Видеомонтаж

Заказы выполняю по вечерам в будни и в течение всех выходных.

- Диктор (озвучка рекламных, новостных, информационных роликов, а также закадровый текст для блогов, пост-обработка под ключ).

- Линейный видеомонтаж, цветокоррекция, сборка видео по смыслу и сценарию, обработка звука. (юмористические, презентационные, образовательные, корпоративные)

- Копирайтер текстов любого формата (от рекламных объявлений и постов до статей, сценариев и художественных текстов)