Email: [email protected]
Skype: i.a.trojan
Web-дизайн:
- Владение графическими пакетами Photoshop, Adobe XD
- Дизайн сайтов
- Создание баннеров
Базовые знания HTML-верстки (собираю портфолио и могу взять небольшую плату за проект):
- HTML5, CSS3
- Адаптивность, Кроссбраузерность
- Работа с PSD шаблонами
- JavaScript и библиотека JQuery на уровне подключения сторонних плагинов, библиотек,
внедрения готовых частей кода в проект, кастомизация кода, написание простого кода
- Сетка Bootstrap
- Препроцессор SASS
Практический опыт контент-менеджера более 5-ти лет:
- Добавление и редактирование карточек товаров
- Быстрый и качественный поиск информации и ее обработка
- Рерайт, копирайт
- Сбор баз данных
- Набор текстов
- Опыт работы с различными CMS и сайтами разной тематики (бытовая техника, инструменты, сантехника, детские товары, мебель, туризм, товары и для дома, доставка цветов и другое)
Небольшой опыт в контекстной рекламе:
- Настройка рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords
- Ведение небольших компаний
Компьютерные навыки:
- Опытный пользователь ПК, уверенное использование MS Office, стандартных программ, умение работать с поисковыми системами (Google, Yandex).
Владение языками:
- Украинский - родной
- Русский - свободный
- Английский - средний
Личные качества:
- Ответственность
- Пунктуальность
- Быстрая обучаемость
- Целеустремленность