ATInna

Инна Троян ATInna

 
32 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Email: [email protected]

Skype: i.a.trojan

Web-дизайн:

  • Владение графическими пакетами Photoshop, Adobe XD
  • Дизайн сайтов
  • Создание баннеров

Базовые знания HTML-верстки (собираю портфолио и могу взять небольшую плату за проект):

  • HTML5, CSS3
  • Адаптивность, Кроссбраузерность
  • Работа с PSD шаблонами
  • JavaScript и библиотека JQuery на уровне подключения сторонних плагинов, библиотек,

    внедрения готовых частей кода в проект, кастомизация кода, написание простого кода

  • Сетка Bootstrap
  • Препроцессор SASS

Практический опыт контент-менеджера более 5-ти лет:

  • Добавление и редактирование карточек товаров
  • Быстрый и качественный поиск информации и ее обработка
  • Рерайт, копирайт
  • Сбор баз данных
  • Набор текстов
  • Опыт работы с различными CMS и сайтами разной тематики (бытовая техника, инструменты, сантехника, детские товары, мебель, туризм, товары и для дома, доставка цветов и другое)

Небольшой опыт в контекстной рекламе:

  • Настройка рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords
  • Ведение небольших компаний

Компьютерные навыки:

  • Опытный пользователь ПК, уверенное использование MS Office, стандартных программ, умение работать с поисковыми системами (Google, Yandex).

Владение языками:

  • Украинский - родной
  • Русский - свободный
  • Английский - средний

Личные качества:

  • Ответственность
  • Пунктуальность
  • Быстрая обучаемость
  • Целеустремленность
JavascriptДизайн сайтаHTMLBootstrapjQuerySASSPhotoshopGoogle Ads