Волошин Станислав
Телефон: мобильный: 80993733459
Опыт:
20.05.2008 – 08.12.2008 Ума Палата «ООО ЧИП»
- Разработка ERP системы предприятия для среднего бизнеса. (PHP, ASP.NET)
Примером моей работы является часть торговой ERP системы, которая оформлена в виде видео роликов
- Новые знания: W3CDOM, JQUERY, JAVASCRIPT, в проекте использовал библиотеку mootols. Адаптировал PHP в IIS7 Windows Server 2008. Настраивал apache. Внедрил php в IIS 7, что позволило мне совместить два языка php и C#.
Прилагаются самые лучшие рекомендации и отзывы со стороны работодателей.
- Дорабатывал веб - магазины и CMS.
* Модернизировал модуля, мамботы сайта. Верстал собственные дизайны для CMS. Создавал дизайн с нуля в Photoshop и Corel Draw и внедрял в CMS.
* Работал с веб-магазинами OS Commerce, virtual mart. Дорабатывал модуля веб-магазинов. Верстал дизайн для магазинов.
* Имеются знания по Ajax и Xml
10.11.2007 – 05.05.2008 Кредит-Днепр (ASP.NET)
Программист розничных технологий
- Разработка системы мониторинга и обслуживания банкоматов во внутребанковской сети.
* Мониторинг работы банкоматов
* Поиск расхождений и устранение расхождений транзакций, балансировок, и статусов банкоматов.
* Использование средств многоуровневой защиты от взлома – регистрация на уровне доменов, разграничение доступа.
- Подготовка, оформление и согласование договоров;
29.03.2005 – 10.09.2007 – ПриватБанк (JAVA)
Программист Департамента централизованных банковских систем
- Оформление печатных форм договоров
- Поддержка и администрирование веб - магазина
- Поддержка и доработка системы вопрос – ответ горячей линии ПриватБанка.
- Поддержка БД Sybase
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Навыки и знания:
- Получил навыки по C#, Asp Net Framework, Java Servlet, J2ME.
- Работа с людьми
- Ведение переговоров
- Знание аналоговой и цифровой электроники и схемотехники, знание современной элементной базы, знание компьютерной техники;
- Написание сайтов на PHP, JavaScript, C#, ASP Net, java servlet – 2 года.
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Образование:
- 2002 – 2005 Днепропетровский государственный университет ДГУ
Специальность: «Компьютерные системы и сети»
Квалификация: инженер-системотехник
- 2004 – 2006 Компьютерная академия ШАГ.
Специальность: Компьютерная графика и Интернет технологии
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Языки:
- Украинский, русский – свободно; английский – Intermediate
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Личные качества:
- Нацеленность на результат, аналитический склад ума, четкость постановки задач, умение самостоятельно принимать решения;
- Приверженность бизнесу, работа в команде, ответственность, порядочность, честность, открытость, трудолюбие, самодисциплина, самокритичность, оптимизм.
Личный сайт: http://atsmarket.com.ua (развитие в сфере автоматизации) Учредитель компании АТС.