Волошин Станислав

Телефон: мобильный: 80993733459

Опыт:

20.05.2008 – 08.12.2008 Ума Палата «ООО ЧИП»

- Разработка ERP системы предприятия для среднего бизнеса. (PHP, ASP.NET)

Примером моей работы является часть торговой ERP системы, которая оформлена в виде видео роликов

- Новые знания: W3CDOM, JQUERY, JAVASCRIPT, в проекте использовал библиотеку mootols. Адаптировал PHP в IIS7 Windows Server 2008. Настраивал apache. Внедрил php в IIS 7, что позволило мне совместить два языка php и C#.

Прилагаются самые лучшие рекомендации и отзывы со стороны работодателей.

- Дорабатывал веб - магазины и CMS.

* Модернизировал модуля, мамботы сайта. Верстал собственные дизайны для CMS. Создавал дизайн с нуля в Photoshop и Corel Draw и внедрял в CMS.

* Работал с веб-магазинами OS Commerce, virtual mart. Дорабатывал модуля веб-магазинов. Верстал дизайн для магазинов.

* Имеются знания по Ajax и Xml

10.11.2007 – 05.05.2008 Кредит-Днепр (ASP.NET)

Программист розничных технологий

- Разработка системы мониторинга и обслуживания банкоматов во внутребанковской сети.

* Мониторинг работы банкоматов

* Поиск расхождений и устранение расхождений транзакций, балансировок, и статусов банкоматов.

* Использование средств многоуровневой защиты от взлома – регистрация на уровне доменов, разграничение доступа.

- Подготовка, оформление и согласование договоров;

29.03.2005 – 10.09.2007 – ПриватБанк (JAVA)

Программист Департамента централизованных банковских систем

- Оформление печатных форм договоров

- Поддержка и администрирование веб - магазина

- Поддержка и доработка системы вопрос – ответ горячей линии ПриватБанка.

- Поддержка БД Sybase

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Навыки и знания:

- Получил навыки по C#, Asp Net Framework, Java Servlet, J2ME.

- Работа с людьми

- Ведение переговоров

- Знание аналоговой и цифровой электроники и схемотехники, знание современной элементной базы, знание компьютерной техники;

- Написание сайтов на PHP, JavaScript, C#, ASP Net, java servlet – 2 года.

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Образование:

- 2002 – 2005 Днепропетровский государственный университет ДГУ

Специальность: «Компьютерные системы и сети»

Квалификация: инженер-системотехник

- 2004 – 2006 Компьютерная академия ШАГ.

Специальность: Компьютерная графика и Интернет технологии

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Языки:

- Украинский, русский – свободно; английский – Intermediate

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Личные качества:

- Нацеленность на результат, аналитический склад ума, четкость постановки задач, умение самостоятельно принимать решения;

- Приверженность бизнесу, работа в команде, ответственность, порядочность, честность, открытость, трудолюбие, самодисциплина, самокритичность, оптимизм.

Личный сайт: http://atsmarket.com.ua (развитие в сфере автоматизации) Учредитель компании АТС.