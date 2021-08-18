Расшифровка аудио и видео файлов, набор текста с pdf файла.

Доброго времени суток. Пришел в данную нишу совсем недавно, но с пониманием и знанием отношусь к этому делу.

Несколько положительных качеств, которые могут меня охарактеризовать: постоянное саморазвитие, пунктуальность, отзывчивость, умение общаться с людьми и находить общий язык, грамотная и поставленная речь.

Самый весомый недостаток, который у меня имеется: дотошность. Постоянно перепроверяю выполненную работу, стараясь довести до идеала то, что уже сделано качественно.