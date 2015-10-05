Немного истории или что умею

- Опыт работа в сфере дизайна 4 года

- Художественное образование

- Люблю интересную и творческую работу

- Дизайн сайтов

- Логотипы и фирменный стиль

- Полиграфия, упаковка, визитки...

Увлечение Стрит-артом, опыт работы с аэрозольной краской.

Могу сделать простенький флеш.

Если сильно надо - могу и простенькое 3Д.

Опыт работы в типографии. От слов "биговка" и "фальцовка" не краснею, что такое "поля" - знаю.

За тёмным аватаром скрывается вполне адекватный и жизнерадостный человек)

Работал работал в студиях - "хрушёвках"(сменил 4е студии), да понял, что не моё это...

Тратить время зря и в пустую.

Взял, да уволился.

Если Вам интересны мои увлечения в более ярких красках - спросите их у меня.

Молод и энергичен, ага.