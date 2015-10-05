Немного истории или что умею
- Опыт работа в сфере дизайна 4 года
- Художественное образование
- Люблю интересную и творческую работу
- Дизайн сайтов
- Логотипы и фирменный стиль
- Полиграфия, упаковка, визитки...
Увлечение Стрит-артом, опыт работы с аэрозольной краской.
Могу сделать простенький флеш.
Если сильно надо - могу и простенькое 3Д.
Опыт работы в типографии. От слов "биговка" и "фальцовка" не краснею, что такое "поля" - знаю.
За тёмным аватаром скрывается вполне адекватный и жизнерадостный человек)
Работал работал в студиях - "хрушёвках"(сменил 4е студии), да понял, что не моё это...
Тратить время зря и в пустую.
Взял, да уволился.
Если Вам интересны мои увлечения в более ярких красках - спросите их у меня.
Молод и энергичен, ага.
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Портфолио
- Онли бананас353 просмотра
- Листовка Йога954 просмотра
- Дизайн кальянной750 просмотров