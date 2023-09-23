Здравствуйте! Меня зовут Владимир Иванов, я руководитель команды Avatarex. Мой опыт в бизнесе больше 30 лет из них 6 лет в автоматизации процессов продаж и автоматизации CRM маркетинга.

Наш слоган в работе с партнерами: “Мы сделаем все, чтобы вы работали меньше, а зарабатывали больше!”

Я сделаю вам предложение, отказ от которого можно расценить только как преступление против вашего бизнеса!

Получите наши услуги БЕСПЛАТНО или за символическую цену! Так мы приобретаем постоянных партнеров.

У меня сильная команда профессионалов в области CRM систем, алгоритмических ботов и AI-ботов на базе chatGPT.

Мы разработали приложение для интеграции AI-ботов в amoCRM для выполнения функционала квалификации лидов, консультирования клиентов, сопровождения продаж и техподдержки.

В составе нашей группы компаний, помимо технологического подразделения, которое занимается разработками IT-продуктов и созданием Автоматических Систем Продаж, есть два агентства недвижимости - в Турции и в Таиланде.

Сотрудничество с нами УДОБНОЕ, БЕЗОПАСНОЕ и ВЫГОДНОЕ.

Вы будете работать меньше, а зарабатывать больше и у вас, наконец, появится время - на личную жизнь и отношения, для занятия собой и своим здоровьем!

Для кого мы можем быть особенно полезны по причине большого опыта в данных нишах - агентства недвижимости и застройщики, инфобизнес, онлайн-школы, оптовая торговля через интернет-ресурсы.

Мы способны эффективно решать задачи самого высокого уровня сложности в таких специализациях, как:

Настройка под ключ amoCRM и Битрикс24 - БЕСПЛАТНО, Разработка и внедрение CRM маркетинга для увеличения конверсий в продажу, Создание Автоматических Систем Продаж на базе различных CRM, Создание автоворонок различного назначения - вебинарных, для холодного трафика, для разогрева спящих аудиторий, Разработка и программирование ботов для Телеграм и других платформ, Разработка различных решений на базе chatGPT - боты, аналитика звонков, работа с базами данных.

С уважением

Владимир Иванов и команда Avatarex