HTML,CSS(3),PHP
Верстаю сайты.
• Знание интернет технологий HTML,CSS(3),PHP;
• Проектирование и ведение баз данных FireBird 1.5-2.5 (IBExpert) и MySQL 5;
• Знание SQL,основ ООП;
• Уверенный пользователь Adobe Acrobat Professional ,Adobe InDesign, Adobe Photoshop;
• Владение системой управления проектами и отслеживания ошибок – JIRA,Bitbucket;
• Контроль версий Git;
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
#914
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
#2064