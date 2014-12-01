AVD_

Александр Дегтерев AVD_

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML,CSS(3),PHP

Верстаю сайты. 

• Знание интернет технологий HTML,CSS(3),PHP;

• Проектирование и ведение баз данных FireBird 1.5-2.5 (IBExpert) и MySQL 5;

• Знание SQL,основ ООП;

• Уверенный пользователь Adobe Acrobat Professional ,Adobe InDesign, Adobe Photoshop;

• Владение системой управления проектами и отслеживания ошибок – JIRA,Bitbucket; 

• Контроль версий Git;   

Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
#914
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
#2064