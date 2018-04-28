AVERCHENKOV

Нужно скопировать лендинг к которому есть доступ, и изменить на нем несколько картинок и надписей.
Привет! Меня зовут Вадим, мне 24 года.
Обучался:
- Андрея Балана ( Курс "Максимум Продаж 3.0 )
- Тараса Левчика ( Курс "Трафик Бандит 6.0" )
- Бизнес Молодость "ЦЕХ №21", "Реальный Инстаграмм 2.0" "Реальный AdWords"
- Опыт в рекламе более 3-ех лет
Занимаюсь таргетированной рекламой в соц сетях ВКонтакте, Однокласники,
Facebook, Instagram и контекстной рекламой в Google и Яндекс. Подбираю,
собираю, аудиторию и качественно настраиваю рекламную кампанию на любой
офер, так же предоставляю сопутствующие услуги для вашего бизнеса, а
именно:
- Создание и копирование лендингов ( Lending )
- Создание креативов ( Видео, фото, текста ) для ваших обьявлений
- Создание и оформление страниц, групп в соц сетях
- Контекстная реклама в Google Adwords (Поиск и КМС) и Яндекс Директ (Поиск и РСЯ)
- Таргетированная реклама в Facebook&Instagram + Ретаргетинг
- Таргетированная реклама в ВКонтакте + Ретаргетинг
- Таргетированная реклама в MyTarget ( Mail Group, Однокласники ) + Ретаргетинг
- Мультиретаргетинг
Работу выполняю всегда на совесть! Если Вас что-то не устроило, то Вы
всегда можете мне написать и я исправлю всё так, как Вам надо!
Дополнительно:
Накрутка в Instagram
- Подписчики ( с гарантией ) - от 30 грн за 1000 шт
- Лайки ( с охватом ) - от 15 грн за 1000 шт
- Просмотры историй - от 25 грн за 1000 шт
- Просмотры видео ( с охватом ) - от 20 грн за 1000 шт
- Зрители в прямой эфир - от 50 грн за 100 шт
- Комментарии ( собственные ) - от 100 грн за 100 шт
- Сохранения ( с охватом ) - от 50 грн за 1000 шт
- HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад