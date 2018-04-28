AVERCHENKOV

Работу выполняю всегда на совесть! Если Вас что-то не устроило, то Вы всегда можете мне написать и я исправлю всё так, как Вам надо!

Привет! Меня зовут Вадим, мне 24 года.

Обучался:

- Андрея Балана ( Курс "Максимум Продаж 3.0 )

- Тараса Левчика ( Курс "Трафик Бандит 6.0" )

- Бизнес Молодость "ЦЕХ №21", "Реальный Инстаграмм 2.0" "Реальный AdWords"

- Опыт в рекламе более 3-ех лет

Занимаюсь таргетированной рекламой в соц сетях ВКонтакте, Однокласники,

Facebook, Instagram и контекстной рекламой в Google и Яндекс. Подбираю,

собираю, аудиторию и качественно настраиваю рекламную кампанию на любой

офер, так же предоставляю сопутствующие услуги для вашего бизнеса, а

именно:

- Создание и копирование лендингов ( Lending )

- Создание креативов ( Видео, фото, текста ) для ваших обьявлений

- Создание и оформление страниц, групп в соц сетях

- Контекстная реклама в Google Adwords (Поиск и КМС) и Яндекс Директ (Поиск и РСЯ)

- Таргетированная реклама в Facebook&Instagram + Ретаргетинг

- Таргетированная реклама в ВКонтакте + Ретаргетинг

- Таргетированная реклама в MyTarget ( Mail Group, Однокласники ) + Ретаргетинг

- Мультиретаргетинг

Работу выполняю всегда на совесть! Если Вас что-то не устроило, то Вы

всегда можете мне написать и я исправлю всё так, как Вам надо!

Дополнительно:

Накрутка в Instagram

- Подписчики ( с гарантией ) - от 30 грн за 1000 шт

- Лайки ( с охватом ) - от 15 грн за 1000 шт

- Просмотры историй - от 25 грн за 1000 шт

- Просмотры видео ( с охватом ) - от 20 грн за 1000 шт

- Зрители в прямой эфир - от 50 грн за 100 шт

- Комментарии ( собственные ) - от 100 грн за 100 шт

- Сохранения ( с охватом ) - от 50 грн за 1000 шт