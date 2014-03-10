Профессиональная валидная верстка, xhtml, css.
Стандарты
При верстке web-страниц соблюдаются следующие стандарты:
Язык гипертекстовой разметки, XHTML 1.0 Transitional
Каскадные таблицы стилей, CSS 2.0
Кросбраузерность
Сверстанный макет одинаково выглядит во всех браузерах (Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 1.0 +, Opera 9.0 +, Google Chrome, Safari 3.0 +). Для проверки полного соответствия сравниваются скриншоты сверстанной страницы, сделанные в этих браузерах.
Валидация
После окончания верстки, страница проходит валидацию XHTML и CSS соответственно на сайтах validator.w3.org и jigsaw.w3.org/css-validator
Контактная информация:
email: [email protected]
ICQ: 630009
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