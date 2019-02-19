Специализация:

Специалист по продвижению в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) и поисковой оптимизации сайтов (SEO). Опыт работы в SEO более 2 лет, SMM-маркетинг – полгода. Изучаю создание профессиональных продающих Landing Page, прототипирование и аудит сайтов (повышение их юзабилити и конверсии).

Курсы и источники знаний:

Полный курс по SMM маркетингу и таргетированной рекламе ВКонтакте: Rock Star SMM от Артема Николаева

Прохожу курс "Методика продающих сайтов" Владимира Сургай (основатель агентства маркетинга TFA).

Большое количество различных мелких курсов по специализации.

Стаж более 6 лет в сфере информационных технологий, в том числе управление проектами и аутсорсинговыми организациями.

Кратко о себе:

Постоянно изучаю что-то новое, стремлюсь к знаниям. Работаю с энтузиазмом и большим желанием. Дисциплинирован, структурированный и ответственный подход к решению задач, хорошо понимаю задачи бизнеса (являюсь ИП более 5 лет), высшее техническое образование.