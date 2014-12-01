AV_artpravo

Юридический консалтинг на удаленном доступе. Возможно личное сопровождение по желанию Заказчика.
—претензионная работа (подготовка претензий исков, запросов, отзывов , возражений и т.д.),
— представление интересов Компании по всем возникающим вопросам в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
— разработка типовых проектов договоров, а также сложных договоров для конкретной ситуации, подготовка протоколов разногласий,
— юридические консультации, справки по правовым вопросам, возникающим в деятельности Компаний
— подготовка ответов на запросы,ведение переписки.
— внесение изменений в учредительные документы.
— консультирование по вопросам действующего законодательства, помощь в подготовке и правильном оформлении документов.
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