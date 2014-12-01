AV_artpravo

Алеся AV_artpravo

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Юридический консалтинг на удаленном доступе. Возможно личное сопровождение по желанию Заказчика.

—претензионная работа (подготовка претензий исков, запросов, отзывов , возражений и т.д.),

— представление интересов Компании по всем возникающим вопросам в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

— разработка типовых проектов договоров, а также сложных договоров для конкретной ситуации, подготовка протоколов разногласий, 

— юридические консультации, справки по правовым вопросам, возникающим в деятельности Компаний

— подготовка ответов на запросы,ведение переписки.

— внесение изменений в учредительные документы. 

— консультирование по вопросам действующего законодательства, помощь в подготовке и правильном оформлении документов.