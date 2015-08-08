AValentina

Моя фантазия - ваше удовольствие!

Я очень люблю творчество, моей фантазии нет границ, а рисование для меня - отдых! Именно поэтому я и стала дизайнером. Если Вам нужен красивый, качественный дизайн и вовремя сделаная работа, тогда Вам ко мне :)

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, визиток, логотипов, баннеров. Гарантирую творческий подход и качественную работу.

Также занимаюсь написанием статьей на различную тематику. Но лучше всего люблю на темы творчества и истории.

Интересует сотрудничество или хотите посмотреть работи - пишите в ЛС!

С наилучшими пожеланиями, Ваш воплотитель мечтаний Валентина!