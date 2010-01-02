Опыт работы в команде с 2005 года.

Являюсь непосредственным разработчиком крупного проета.

Так же имею опыт управления подчиненными, синхронизации их работы и результатов (работаю в качестве главы отдела разработки).

Предпочитаю читабельный код с ООП-подходом.

Навыки:

html

php (работал много, высокий уровень, ООП-подход)

Perl (начальный уровень)

DB::MySQL (работал много)

DB::Oracle (2 проекта, + немного PLSQL)

DB::Interbase (1 проект)

DB::PostgreSQL (1 большой проект + много маленьких)

С/С++ под windows, Linux (начальный уровень, писал немного)

C# (начальный уровень)

C# for Windows Mobile (начальный уровень, есть написаный сетевой клиент для текстовой игры + контрол, отображающий цветной текст)

Delphi (уже давно не пишу под нее)

Assembler (в основном использовал FASM, начальный уровень)