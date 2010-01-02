Опыт работы в команде с 2005 года.
Являюсь непосредственным разработчиком крупного проета.
Так же имею опыт управления подчиненными, синхронизации их работы и результатов (работаю в качестве главы отдела разработки).
Предпочитаю читабельный код с ООП-подходом.
Навыки:
html
php (работал много, высокий уровень, ООП-подход)
Perl (начальный уровень)
DB::MySQL (работал много)
DB::Oracle (2 проекта, + немного PLSQL)
DB::Interbase (1 проект)
DB::PostgreSQL (1 большой проект + много маленьких)
С/С++ под windows, Linux (начальный уровень, писал немного)
C# (начальный уровень)
C# for Windows Mobile (начальный уровень, есть написаный сетевой клиент для текстовой игры + контрол, отображающий цветной текст)
Delphi (уже давно не пишу под нее)
Assembler (в основном использовал FASM, начальный уровень)