Языки разработок:
Java/J2EE, PHP 4.3/5, JavaScript, Delphi, C++ for UNIX, ActionScript3.
Базы данных:
Oracle, PostgreSQL, MySQL
Скрипты баз данных:
PL/SQL Stored Procedures, Triggers
Web-разработка:
PHP, XML, Flash, XHTML, HTML 4/5, CSS 2.1/3, AJAX, WSDL, CMS, Parsers, Payment gateways, т.д.
Технологии:
AJAX, XSL, XSLT, MVC, ORM
Фреймверки:
Prado, Symfony, Zend, Smarty, PHPUnit, Yii;
Qcodo, Jquery, Prototype, Extjs, MooTools.
Операционные системы:
Win2k-Win7, Ubuntu / Debian, OS x, CentOS, Ubuntu, Redhat / Fedora / ASP
Версии контроля:
CVS, SVN
Web-серверы:
Apache, Nginx, Apache Tomcat
Reports:
Mantis, BugZilla, Redmine, Gemini
Дополнительно:
разработка highload++ приложений. Использование mogilefs, memcached, perlboll и другие технологии для высоко-нагруженных проектов.