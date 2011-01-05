AZ_Development

Сергей AZ_Development

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Компания AZ Development

Языки разработок:

Java/J2EE, PHP 4.3/5, JavaScript, Delphi, C++ for UNIX, ActionScript3.

Базы данных:

Oracle, PostgreSQL, MySQL

Скрипты баз данных:

PL/SQL Stored Procedures, Triggers

Web-разработка:

PHP, XML, Flash, XHTML, HTML 4/5, CSS 2.1/3, AJAX, WSDL, CMS, Parsers, Payment gateways, т.д.

Технологии:

AJAX, XSL, XSLT, MVC, ORM

Фреймверки:

Prado, Symfony, Zend, Smarty, PHPUnit, Yii;

Qcodo, Jquery, Prototype, Extjs, MooTools.

Операционные системы:

Win2k-Win7, Ubuntu / Debian, OS x, CentOS, Ubuntu, Redhat / Fedora / ASP

Версии контроля:

CVS, SVN

Web-серверы:

Apache, Nginx, Apache Tomcat

Reports:

Mantis, BugZilla, Redmine, Gemini

Дополнительно:

разработка highload++ приложений. Использование mogilefs, memcached, perlboll и другие технологии для высоко-нагруженных проектов.

PHPJavascriptMySQLOraclePostgreSQLHTMLCSSDelphijQueryNginxCentOSApacheUbuntuDebianAjaxFlashJavaUnixYiiRedmineSymfonyExt JSSQL
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