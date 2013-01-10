Ищу толкового исполнителя или студию для разработки проекта на WordPress (желательно) либо Drupal. Дизайн готов. Также нужна адаптивка. Интересуют сроки, стоимость разработки и портфолио работ.
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написания статей по теме "недвижимость" "продажа" "аренда". Статьи должны быть уникальными, заточены под конкретные ключевики (ключевики готовы) Не хотелось бы видеть тексты нудными. Интересует стоимость, примеры. Исполнителя ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходима разработка логотипа. Интересуют реальные сроки, стоимость, а также портфель работ. Логотип нужен для рыбного завода. Если кратко - отрисовка зверька (белая нерпа). Детали логотипа в личку.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу специалиста по Друпалу. Сайт полетел. Нужно восстановить сайт из бэкапов.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу SEO - специалиста, только Украина. Продвижение нового проекта (доска объявлений) Все подробности в личку. От вас желателен список успешных проектов.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Необходима разработка доски объявлений по недвижимости. Дизайн уже в разработке. Прикрепила описание проекта + мокап. Ищу исполнителя или студию из Украины. Интересует бюджет, примерные сроки и система, на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать группу вконтакте и в фейсбуке. Поддержка группы и привлечение целевой аудитории. Интересует бюджет.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад