A_Alisa

Алиса A_Alisa

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Біла Нерпа

    Ищу толкового исполнителя или студию для разработки проекта на WordPress (желательно) либо Drupal. Дизайн готов. Также нужна адаптивка. Интересуют сроки, стоимость разработки и портфолио работ.

    DrupalWordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Главдом

    Необходимо написания статей по теме "недвижимость" "продажа" "аренда". Статьи должны быть уникальными, заточены под конкретные ключевики (ключевики готовы) Не хотелось бы видеть тексты нудными. Интересует стоимость, примеры. Исполнителя ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рыбный завод

    Добрый день. Необходима разработка логотипа. Интересуют реальные сроки, стоимость, а также портфель работ. Логотип нужен для рыбного завода. Если кратко - отрисовка зверька (белая нерпа). Детали логотипа в личку.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Главдом

    Ищу SEO - специалиста, только Украина. Продвижение нового проекта (доска объявлений) Все подробности в личку. От вас желателен список успешных проектов.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка доски объявлений по недвижимости

    Доброго времени суток. Необходима разработка доски объявлений по недвижимости. Дизайн уже в разработке. Прикрепила описание проекта + мокап. Ищу исполнителя или студию из Украины. Интересует бюджет, примерные сроки и система, на ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад