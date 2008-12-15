Михайлова Александра Ивановна

(Aleksandra I. Mikhaylova)

Моб. телефон: 89615270672

e-mail: [email protected]

Образование

Сентябрь/2004 – Июль/2008

Кубанский Государственный Университет

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, переводчик

(английский язык) в сфере профессиональной коммуникации

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Сентябрь/2003 – Июль/ 2008

Кубанский Государственный Технологический Университет

Химия нефти стандартизация и качества, химическая технология природных энергоносителей

и углеродных материалов

Инженер-технолог нефтегазовой отрасли

Опыт работы

Проекты

1. Выпускная работа "Petroleum Industry of the USA" (перевод с английского языка на русский по нефтепереработке).

2. Выпусная квалификационная работа "Проект блока осушки газа на Коробковском ГПЗ" (Project of Petroleum Gas Dehydration Unit at Korobkovsky Gas Plant). Перевод с русского языка на английский. Тематика: переработка газа.

3. Перевод текстов для компании "Контек-Юг" с английского языка на русский. Тематика: бассейны. Ведение переговоров с зарубежными партнерами компании

Апрель/2008-

настоящее время

ДООО ОАО «НИПИгазпереработка» НПО «Технефтегаз»

Инженер-технолог

Дополнительные сведения

Дата рождения: 1986-1-1

Владение иностранными языками:

Английский – свободно (Advanced)

Наличие водительского удостоверения категории «В»

Участница программы Work&Travel USA 2004, 2006, студенческих конференций в секциях: политология, социология, химическая технология топлив, русский язык, английский язык.

Знание компьютера: Windows 95/98/2000/XP, Microsoft Office; Internet Explorer, AutoCad, HYSYS