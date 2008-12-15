Михайлова Александра Ивановна
(Aleksandra I. Mikhaylova)
Моб. телефон: 89615270672
e-mail: [email protected]
Образование
Сентябрь/2004 – Июль/2008
Кубанский Государственный Университет
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, переводчик
(английский язык) в сфере профессиональной коммуникации
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Сентябрь/2003 – Июль/ 2008
Кубанский Государственный Технологический Университет
Химия нефти стандартизация и качества, химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов
Инженер-технолог нефтегазовой отрасли
Опыт работы
Проекты
1. Выпускная работа "Petroleum Industry of the USA" (перевод с английского языка на русский по нефтепереработке).
2. Выпусная квалификационная работа "Проект блока осушки газа на Коробковском ГПЗ" (Project of Petroleum Gas Dehydration Unit at Korobkovsky Gas Plant). Перевод с русского языка на английский. Тематика: переработка газа.
3. Перевод текстов для компании "Контек-Юг" с английского языка на русский. Тематика: бассейны. Ведение переговоров с зарубежными партнерами компании
Апрель/2008-
настоящее время
ДООО ОАО «НИПИгазпереработка» НПО «Технефтегаз»
Инженер-технолог
Дополнительные сведения
Дата рождения: 1986-1-1
Владение иностранными языками:
Английский – свободно (Advanced)
Наличие водительского удостоверения категории «В»
Участница программы Work&Travel USA 2004, 2006, студенческих конференций в секциях: политология, социология, химическая технология топлив, русский язык, английский язык.
Знание компьютера: Windows 95/98/2000/XP, Microsoft Office; Internet Explorer, AutoCad, HYSYS