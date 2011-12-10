Представитель команды разработчиков GalaxyWorks

Дизайнер команды разработчиков GalaxyWorks.

Готова предложить вас свои услуги в следующих областях:

1. Дизайн сайтов

2. Дизайн интерфейсов программного обеспечения

3. Создание пользовательской документации к программному обеспечению

4. Написание и рерайт статей

5. Дизайн полиграфии (от идеи до подготовки файлов к печати)

6. Написание контента для сайтов

7. Верстка HTML страниц

8. Обработка фотографий (Фоторетушь, коллажи)

Опыт работы со следующим ПО:

Adobe Photoshop ,

Adobe Illustrator,

Help&Manual

MS Office