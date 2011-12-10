Представитель команды разработчиков GalaxyWorks
Дизайнер команды разработчиков GalaxyWorks.
Готова предложить вас свои услуги в следующих областях:
1. Дизайн сайтов
2. Дизайн интерфейсов программного обеспечения
3. Создание пользовательской документации к программному обеспечению
4. Написание и рерайт статей
5. Дизайн полиграфии (от идеи до подготовки файлов к печати)
6. Написание контента для сайтов
7. Верстка HTML страниц
8. Обработка фотографий (Фоторетушь, коллажи)
Опыт работы со следующим ПО:
Adobe Photoshop ,
Adobe Illustrator,
Help&Manual
MS Office
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Портфолио
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