A_Limanskaya

Занимаюсь бизнес планированием, провожу финансовый, стратегический, маркетинговый анализ

Здравствуйте. Меня зовут Алена Лиманская и в области финансового планирования работают около 5 лет. Я занимаюсь написанием бизнес - планов, финансовым и стратегическим анализом. Помогу выделить ЦА, установить четкие бизнес-цели в соответствии со стратегией компании. Помогу владельцам бизнеса разобраться в огромном количестве данных и найти наиболее выгодное бизнес-решений. За мой опыт более 120 успешных проектов.