Делаю работу качественно и в срок
Два высших образования: экономическое и юридическое.
Опыт работы в сфере бухгалтерских и финансовых услуг более 6 лет, в должности главного бухгалтера - 3 года. Моим преимуществом является успешная сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, прохождение камеральных проверок, возмещение расходов по ФСС и НДС с экспортной деятельности.
Опыт написания контрольных и курсовых работ, дипломных проектов в области экономики и юриспруденции, гуманитарных наук более 5 лет.
Знание английского языка. Быстрая скорость печати.
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Портфолио
- Дипломы Юриспруденция175 просмотров
- Дипломы Экономика154 просмотра
- Дипломы Гостиничный бизнес165 просмотров
- Преддипломная практика (детский сад)152 просмотра
- Юридические услуги191 просмотр
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