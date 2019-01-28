Делаю работу качественно и в срок

Два высших образования: экономическое и юридическое.

Опыт работы в сфере бухгалтерских и финансовых услуг более 6 лет, в должности главного бухгалтера - 3 года. Моим преимуществом является успешная сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, прохождение камеральных проверок, возмещение расходов по ФСС и НДС с экспортной деятельности.

Опыт написания контрольных и курсовых работ, дипломных проектов в области экономики и юриспруденции, гуманитарных наук более 5 лет.

Знание английского языка. Быстрая скорость печати.