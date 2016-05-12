A_Romantsov

Романцов Алексей A_RomantsovA_Romantsov
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Коротко об образовании и опыте работы (вопросы и предложения просьба присылать на почту)
Образование:
- Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, г. Москва
- Учебный центр "Бруноям", г. Санкт-Петербург (ноябрь-декабрь 2014; курс создания и продвижения сайтов);
- Навыки MS Office, грамотная устная и письменная речь, опытный пользователь ПК, основы html и css, базовые знания photoshop. Базовые знания английского языка.
- www.genesispetfood.ru (январь 2015-февраль 2015; контент-менеджер на основе фриланса: редактировал информацию (текст, таблицы и фотографии) и добавлял её на сайт);
- www.serebrus.ru (февраль 2016-май 2016; контент-менеджер на основе фриланса (административный функционал сайта):
- Поиск и обновление информации о товаре (параметры, описание);
- Добавление нового товара (создание новых страниц)
- www.all-sro.ru (февраль 2015 - настоящее время; Финансово-юридическая компания "Ринфин". Контент-менеджер (административный функционал сайта):
- Поиск и обновление информации;
- Добавление новых страниц;
- Корректировка данных путём html-редактирования
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