A_Tamerlan_73

Тамерлан Алимуллаев A_Tamerlan_73

 
31 годУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Переводы текстов любой сложности: недорого и качественно!

Приветствую вас Уважаемые! 

Мои услуги:

  • Рерайтинг:

    Статьи на уровне оригинала, сохраняя суть и основную мысль исходного текста.

    Рерайт текстов любой тематики и направленности:

  • информационные;
  • коммерческие;
  • посты в онлайн-блоги;
  • презентационные;
  • новостные.
  • Переводы текстов:
При возникновение потребности в переводе текста, я предлагаю услуги переводчика-копирайтера. 

  • Грамотный текст. Отличное знание языка, при малейшем сомнении обращаюсь к словарям.
  • Качественный перевод;
  • Перевод юридических, художественных и технических текстов;
  • Редактирование текстов:
  • Литературное редактирование текста.
Иностранные языки:

- Английский - свободно

- Французский - начальный

- Немецкий - начальный

- Русский - в совершенстве

- Узбекский - в совершенстве   

Образование:

- Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Факультет Зарубежной Филологии

Иностранные языки: Английский язык, Французский язык

Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office)

Стоимость услуг составляет от 1,8 до 7 Долларов США за 1000 знаков.

Более подробно обсудим при общении.

Готов помочь Вам, обращайтесь!

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