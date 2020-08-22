A_Tamerlan_73

Переводы текстов любой сложности: недорого и качественно!

Приветствую вас Уважаемые!

Мои услуги:

Рерайтинг: Статьи на уровне оригинала, сохраняя суть и основную мысль исходного текста. Рерайт текстов любой тематики и направленности:

информационные;

коммерческие;

посты в онлайн-блоги;

презентационные;

новостные.

Переводы текстов:

При возникновение потребности в переводе текста, я предлагаю услуги переводчика-копирайтера.

Грамотный текст. Отличное знание языка, при малейшем сомнении обращаюсь к словарям.

Качественный перевод;

Перевод юридических, художественных и технических текстов;

Редактирование текстов:

Литературное редактирование текста.

Иностранные языки:

- Английский - свободно

- Французский - начальный

- Немецкий - начальный

- Русский - в совершенстве

- Узбекский - в совершенстве

Образование:

- Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Факультет Зарубежной Филологии

Иностранные языки: Английский язык, Французский язык

Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office)

Стоимость услуг составляет от 1,8 до 7 Долларов США за 1000 знаков.

Более подробно обсудим при общении.

Готов помочь Вам, обращайтесь!