A_Tamerlan_73

Тамерлан Алимуллаев A_Tamerlan_73A_Tamerlan_73
31 годУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Переводы текстов любой сложности: недорого и качественно!
Приветствую вас Уважаемые!
Мои услуги:
- Рерайтинг:
Статьи на уровне оригинала, сохраняя суть и основную мысль исходного текста.
Рерайт текстов любой тематики и направленности:
- информационные;
- коммерческие;
- посты в онлайн-блоги;
- презентационные;
- новостные.
- Переводы текстов:
- Грамотный текст. Отличное знание языка, при малейшем сомнении обращаюсь к словарям.
- Качественный перевод;
- Перевод юридических, художественных и технических текстов;
- Редактирование текстов:
- Литературное редактирование текста.
- Английский - свободно
- Французский - начальный
- Немецкий - начальный
- Русский - в совершенстве
- Узбекский - в совершенстве
Образование:
- Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Факультет Зарубежной Филологии
Иностранные языки: Английский язык, Французский язык
Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office)
Стоимость услуг составляет от 1,8 до 7 Долларов США за 1000 знаков.
Более подробно обсудим при общении.
Готов помочь Вам, обращайтесь!